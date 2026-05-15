Manutenzioni e nuovo asfalto lungo la Ballabio-Resinelli
Lungo la strada tra Ballabio e Resinelli sono iniziati lavori di manutenzione e posa di nuovo asfalto. Questi interventi sono stati programmati per riparare le condizioni deteriorate della carreggiata, che negli ultimi mesi aveva mostrato segni di usura e danni. Le operazioni sono state avviate con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità, coinvolgendo mezzi e operai impegnati lungo il tratto interessato. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, con il completamento previsto entro un calendario stabilito.
Che la storica strada Ballabio-Resinelli necessitasse di interventi era evidente e sotto gli occhi di tutti. Ora sono in corso opere di asfaltatura e messa in sicurezza illustrate dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Bruno Bussola.“Per decenni, da quando è stata tolta la ex. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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