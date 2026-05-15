Manutenzioni e nuovo asfalto lungo la Ballabio-Resinelli

Da leccotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo la strada tra Ballabio e Resinelli sono iniziati lavori di manutenzione e posa di nuovo asfalto. Questi interventi sono stati programmati per riparare le condizioni deteriorate della carreggiata, che negli ultimi mesi aveva mostrato segni di usura e danni. Le operazioni sono state avviate con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità, coinvolgendo mezzi e operai impegnati lungo il tratto interessato. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, con il completamento previsto entro un calendario stabilito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Che la storica strada Ballabio-Resinelli necessitasse di interventi era evidente e sotto gli occhi di tutti. Ora sono in corso opere di asfaltatura e messa in sicurezza illustrate dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Bruno Bussola.“Per decenni, da quando è stata tolta la ex. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lavori Pubblici, nuovo asfalto drenante lungo via MessinaSono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale di via Messina, a partire dall’incrocio con via Caruso (chiesa Santa Maria delle Grazie)...

Nuovo asfalto nella galleria "San Silvestro" e lungo la SS76: come cambia la viabilitàMartedì 28 e mercoledì 29 aprile, saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione e sistemazione idraulica all’interno della galleria...

ballabio resinelli manutenzioni e nuovo asfaltoManutenzioni e nuovo asfalto lungo la Ballabio-ResinelliIn arrivo gli ultimi guard rail tra il terzo e quarto tornante con rifacimento completo del fondo stradale sul primo tratto ... leccotoday.it

ballabio resinelli manutenzioni e nuovo asfaltoBALLABIO-RESINELLI, BUSSOLA: IN ARRIVO ALTRI GUARD RAIL E ASFALTO NUOVOBALLABIO - Che la storica strada Ballabio Resinelli necessitasse di interventi era evidente e sotto gli occhi di tutti. Per decenni, da quando è stata tolta la ex stanga, gli investimenti sono stati ... ballabionews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web