Manutenzioni e nuovo asfalto lungo la Ballabio-Resinelli

Lungo la strada tra Ballabio e Resinelli sono iniziati lavori di manutenzione e posa di nuovo asfalto. Questi interventi sono stati programmati per riparare le condizioni deteriorate della carreggiata, che negli ultimi mesi aveva mostrato segni di usura e danni. Le operazioni sono state avviate con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità, coinvolgendo mezzi e operai impegnati lungo il tratto interessato. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, con il completamento previsto entro un calendario stabilito.

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