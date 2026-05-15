A Manfredonia torna la Festa nel Borgo, un evento che valorizza le tradizioni, i sapori e le atmosfere locali. L'iniziativa si svolge presso il Regiohotel Manfredi, dove si concentrano musica, cibo tipico e degustazioni di vino. Dopo le edizioni precedenti che hanno registrato il tutto esaurito, la nuova edizione si terrà nella Piazza del Borgo, offrendo agli ospiti spazi dedicati al cibo e alle bevande. La manifestazione si svolge in un’unica location, creando un’occasione di incontro e di festa.

MANFREDONIA - L’appuntamento che porta suoni, atmosfere, tradizioni e cibo locale nella meraviglia di un unico luogo: Regiohotel Manfredi Ultimo, ma non ultimo, anche quest’anno è previsto l’intrattenimento degli artisti di strada e della musica popolare live. Accoglienza musicale dal vivo dalle 20:30, accompagnata dalle note coinvolgenti di musica popolare. Sarà possibile acquistare in loco ticket aggiuntivi per ulteriori consumazioni drink e food al costo di € 5 ciascuno Ore 21:00: Inizio della festa con degustazioni dei piatti tipici, accompagnate da musica dal vivo e spettacoli di artisti di strada. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, torna la Festa nel Borgo, ecco come partecipare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bagnatica, tra musica e acrobazie: torna Strade in Festa nel borgo? Cosa scoprirai Cosa aspettarsi dalle acrobazie itineranti tra le vie del borgo? Come cambierà l'atmosfera di Bagnatica con i nuovi ritmi musicali?...

Manfredonia, SP60 Borgo Tavernola, Marasco: “Ecco le voragini”COMUNICATO STAMPA SP 60 Borgo Tavernola – Manfredonia: una gimkana tra le voragini.

La Festa nel Borgo torna il 12 giugno: a Manfredonia si rinnova il rito che apre l’estateCi sono appuntamenti che, con il passare degli anni, smettono di essere semplici eventi e diventano rituali collettivi. È ciò che sta accadendo alla Festa nel Borgo, l’esperienza enogastronomica e pop ... manfredonianews.it

FESTA BORGO MANFREDONIA Manfredonia, il 12 giugno al via la quarta edizione della Festa nel BorgoNel corso degli anni l’iniziativa è diventata un vero e proprio rito collettivo capace di richiamare centinaia di persone ... statoquotidiano.it