Manfredonia confermato il trasferimento della C&C al Palazzo della Sorgente

Il Comune di Manfredonia ha comunicato che il Servizio Entrate sarà operativo a partire da mercoledì 20 maggio presso il Palazzo della Sorgente, situato in Piazzale Alessandro Galli al primo piano. La conferma del trasferimento della C&C al nuovo edificio è stata resa nota attraverso un avviso ufficiale, specificando la data di apertura e la nuova sede. La comunicazione è rivolta ai cittadini che dovranno recarsi presso il nuovo ufficio per le pratiche legate alle entrate comunali.

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Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che il Servizio Entrate del Comune di Manfredonia sarà operativo a partire da mercoledì 20 maggio presso Palazzo della Sorgente, in Piazzale Alessandro Galli, primo piano. Gli uffici osserveranno i consueti orari di apertura al pubblico, come previsti dal Decreto Sindacale n. 6 del 18062025:? dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;? martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00, esclusivamente su appuntamento. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, confermato il trasferimento della C&C al Palazzo della Sorgente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manfredonia, la C&C si sposta nel Palazzo della Sorgente?Manfredonia, la C&C si sposta nel Palazzo della Sorgente? Dopo il sopralluogo dell’ASL Foggia negli uffici della C&C, società concessionaria dei... Nomine&Poltrone, Simone Lucchetti confermato segretario della Uilm TerniL’elezione nel corso del 20esimo congresso del sindacato dei metalmeccanici: “La nostra siderurgia tra guerra e costi energetici” Simone Lucchetti è... PALAZZO SORGENTE Manfredonia. Uffici tributi trasferiti al Palazzo della Sorgente: infiltrazioni e umidità nella sede attualeGià nel 2025 le organizzazioni sindacali avevano segnalato problemi legati a infiltrazioni di umidità e crepe strutturali ... statoquotidiano.it TRIBUTI MANFREDONIA Manfredonia. Dalle denunce di Riccardi al trasloco: uffici tributi lasciano il LungomareIl trasferimento arriva dopo mesi di segnalazioni sulle condizioni dei locali attualmente utilizzati per il servizio di riscossione tributi ... statoquotidiano.it