Mandò in coma un giovane cuoco poi è evaso più volte dai domiciliari | finisce in carcere

Un uomo coinvolto in un episodio che ha portato al coma di un giovane cuoco è stato arrestato il 13 aprile dai carabinieri di Ferrara con l’accusa di aver causato lesioni gravissime. Dopo l’arresto, l’uomo ha più volte violato le misure degli arresti domiciliari, riuscendo ad evadere. Le autorità lo hanno poi ricondotto in carcere, dove si trova attualmente. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito delle indagini e delle successive misure giudiziarie.

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Il 13 aprile era stato tratto in arresto dai carabinieri di Ferrara per l’ipotesi di reato di lesioni gravissime. Il 25enne, residente in città, nella notte del 17 novembre 2025 nei presi del Grattacielo aveva infatti aggredito un giovane colpendolo violentemente al volto senza alcun apparente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Fondi, evade più volte dai domiciliari: ladro di bici elettriche finisce in carcereFondi, 8 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Fondi, nella giornata di ieri, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G. Mandò in coma un giovane cuoco, poi è evaso più volte dai domiciliari: finisce in carcere x.com Aggressione allo Sherwood, indagato Cosimo Rigovacca campione di Muay Thai: con un pugno mandò in coma un 45enne tunisinoPADOVA - Quel pestaggio ai danni di un 45enne tunisino residente nel vicentino all'uscita dello Sherwood festival, sarebbe opera di un combattente di Muay Thai. Lo straniero per quel pugno è rimasto ... ilgazzettino.it Pallottola vagante mandò in coma quattordicenne: arrestato un contadinoÈ stato arrestato l’uomo che alla vigilia di Natale dell’anno scorso esplose dei colpi di pistola per aria ferendo alla testa un ragazzino di 15 anni che stava facendo shopping con gli amici, a Parete ... ilmessaggero.it