Maltempo coda di inverno | in Trentino nevica a maggio

Il 14 maggio 2026, in Trentino, si è verificata una nevicata a quote non troppo elevate, con particolare insistenza a circa 1500 metri di altitudine. Le immagini mostrano la neve che copre il paesaggio di Panarotta, una località nota per le attività invernali. La neve di maggio rappresenta un episodio insolito, considerando la stagione avanzata. Il maltempo ha portato anche altre condizioni atmosferiche avverse nella regione, con pioggia e temperature inferiori alla norma per questo periodo dell’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui