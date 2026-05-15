Maltempo c’è solo da tenere duro qualche altra ora | le previsioni meteo

Il maltempo continua a interessare diverse zone del paese, con una perturbazione che oggi si sposta sulle regioni centrosettentrionali e si manterrà anche nella giornata di domani nel centro-sud. Le previsioni indicano un prolungarsi di condizioni instabili, con temporali locali e nevicate sulle vette appenniniche. Le temperature restano molto basse ovunque, mentre le condizioni meteorologiche rimarranno difficili per alcune ore ancora. La situazione richiede attenzione e cautela per chi si trova coinvolto in queste aree.

“La perturbazione in transito oggi, venerdì, sulle regioni centrosettentrionali, si attarderà sabato al centrosud con tempo a tratti instabile e con altri fenomeni a carattere localmente temporalesco e anche con alcune nevicate sulle vette appenniniche, con clima ovunque molto fresco. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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