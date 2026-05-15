Un fronte meteorologico interessa diverse regioni italiane con piogge diffuse, temporali e venti di burrasca. Per la giornata di domani, è stata diramata un’allerta gialla in nove regioni, tra cui l’Umbria, la Campania e alcune aree di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. In Calabria, sull’Alto Tirreno cosentino, si registrano mareggiate e venti intensi. Le condizioni meteo sono in peggioramento su gran parte del Paese, con previsioni di ulteriori precipitazioni e raffiche di vento.

Ancora piogge, temporali e venti di burrasca su gran parte del Paese e allerta gialla per la giornata di domani in Umbria, Campania e su alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Venti forti e mareggiate sui settori tirrenici Lo indica il Dipartimento della Protezione Civile con un avviso che prevede dalle prime ore di domani venti forti o di burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione a Campania, Basilicata e Calabria (sull'alto Tirreno cosentino), specie sui loro settori tirrenici e appenninici. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Rovesci, grandinate e attività... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, allerta gialla in 9 regioni: venti di burrasca e mareggiate in Calabria sull'Alto Tirreno cosentino

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Maltempo, allerta in 9 Regioni. Neve su Cortina

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