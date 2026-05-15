Maldive cordoglio Fnob per la scomparsa delle due biologhe marine
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi ha annunciato la perdita di due biologhe marine, provocando dolore tra gli iscritti. Le due professioniste erano impegnate in attività di ricerca e tutela ambientale nelle isole dell’oceano indiano. La notizia della loro scomparsa è stata condivisa attraverso una nota ufficiale, che esprime il cordoglio e la vicinanza ai familiari e ai colleghi. La loro morte ha suscitato reazioni di solidarietà nel settore scientifico e tra le comunità locali.
Tempo di lettura: 2 minuti La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (Fnob) si stringe attorno alle famiglie delle biologhe marine Monica Montefalcone, 51 anni, stimata docente di Ecologia presso l’Università di Genova, e di Muriel Oddenino, ricercatrice piemontese, tragicamente scomparse nelle acque dell’atollo di Vaavu, nella Repubblica delle Maldive, durante una drammatica immersione subacquea che è costata la vita a cinque connazionali. Il Presidente della Fnob, Vincenzo D’Anna, ha espresso il profondo dolore dell’intera categoria: “La scomparsa delle due colleghe lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità scientifica. Piangiamo delle eccellenze nella ricerca biologica marina italiana, strappate alla vita mentre esploravano quel mare che era l’oggetto dei loro studi e della loro passione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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