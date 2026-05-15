Maldive cordoglio Fnob per la scomparsa delle due biologhe marine

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi ha annunciato la perdita di due biologhe marine, provocando dolore tra gli iscritti. Le due professioniste erano impegnate in attività di ricerca e tutela ambientale nelle isole dell’oceano indiano. La notizia della loro scomparsa è stata condivisa attraverso una nota ufficiale, che esprime il cordoglio e la vicinanza ai familiari e ai colleghi. La loro morte ha suscitato reazioni di solidarietà nel settore scientifico e tra le comunità locali.

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