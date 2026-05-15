malattia di crohn nasce il ricettario che trasforma la dieta in terapia

In occasione della Giornata mondiale delle Mici, prevista per il 19 maggio, viene presentato un nuovo ricettario dedicato alle persone affette dalla malattia di Crohn. Il libro propone ricette pensate per integrare la dieta come parte della terapia, con l’obiettivo di aiutare chi convive con questa condizione a gestire meglio i sintomi quotidiani. La pubblicazione si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e informazione sulla malattia, coinvolgendo professionisti del settore e associazioni di pazienti.

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale delle Mici (19 maggio), la campagna 'Più Crohnsapevoli - Per una nutrizione consapevole' entra nel vivo con il lancio di un ricettario elaborato in collaborazione con Ambra Ciliberto, consulente dietista dell'Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano: uno strumento pratico pensato per supportare le persone nella traduzione delle indicazioni nutrizionali in piatti semplici e accessibili, favorendo l'aderenza alla dieta Cded (Crohn's disease exclusion diet). Secondo una recente indagine... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Il Mio Medico (TV2000) - Malattia di Crohn, le novità terapeutiche

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