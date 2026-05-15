Maggio si tinge di bianco sulle vette veronesi tornati in azione gli spazzaneve

A metà maggio, le montagne veronesi sono state ricoperte di neve a causa di una perturbazione che da giorni interessa la zona con piogge abbondanti e raffiche di vento. Le temperature si sono abbassate significativamente rispetto alle medie stagionali, causando un rapido accumulo di neve sulle cime più alte. Le autorità locali hanno attivato gli spazzaneve per rimuovere la neve e garantire la sicurezza sulle strade di montagna. La perturbazione continua a interessare la provincia, mantenendo condizioni meteorologiche instabili.

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La provincia di Verona sta vivendo una fase meteorologica decisamente anomala per la metà di maggio, con una perturbazione che da giorni flagella il territorio con piogge intense e forti raffiche di vento. Perturbazione che già ieri, 14 maggio, ha riportato anche la neve sulle quote più alte del. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Gelo e fiocchi sui Nebrodi, tornano in azione gli spazzaneve Metz si tinge di Italia: sfilate e sapori veronesi in FranciaDal 13 al 18 maggio, la piazza principale di Metz, Place d’Armes, si trasformerà in un vero e proprio avamposto della cultura e del gusto italiano... Paestum si tinge di rosa! Giovedì 14 maggio, la carovana della sesta tappa del Giro d’Italia 2026 partirà dallo straordinario scenario del sito archeologico di Paestum. Un evento di rilievo internazionale che rappresenta una grande opportunità di valorizzazion x.com Udine si tinge di magenta: la città accende i riflettori sulle patologie eosinofileUDINE – La città si prepara a illuminarsi di magenta per richiamare l’attenzione su un gruppo di malattie ancora poco conosciute, ma capaci di incidere in modo profondo sulla vita quotidiana di chi ne ... nordest24.it [Discussione per l'ascolto dal vivo] - LWJM Festa di Ascolto dei Grateful Dead - 10 maggio 2026 21:00 Eastern reddit Como si tinge di verde: le mura illuminate per la Settimana Nazionale della CeliachiaSabato 16 maggio, a partire dalle ore 20:00, le mura storiche di Como si tingeranno simbolicamente di verde. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Settimana Nazionale della Celiachia (9-17 maggio ... valtellinanews.it