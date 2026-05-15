Maggio si tinge di bianco sulle vette veronesi tornati in azione gli spazzaneve

Da veronasera.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A metà maggio, le montagne veronesi sono state ricoperte di neve a causa di una perturbazione che da giorni interessa la zona con piogge abbondanti e raffiche di vento. Le temperature si sono abbassate significativamente rispetto alle medie stagionali, causando un rapido accumulo di neve sulle cime più alte. Le autorità locali hanno attivato gli spazzaneve per rimuovere la neve e garantire la sicurezza sulle strade di montagna. La perturbazione continua a interessare la provincia, mantenendo condizioni meteorologiche instabili.

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La provincia di Verona sta vivendo una fase meteorologica decisamente anomala per la metà di maggio, con una perturbazione che da giorni flagella il territorio con piogge intense e forti raffiche di vento. Perturbazione che già ieri, 14 maggio, ha riportato anche la neve sulle quote più alte del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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