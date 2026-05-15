Macché fine vita | tagliate le liste d’attesa

In un recente dibattito sulla sanità pubblica, si è parlato di liste d’attesa e di accesso alle cure. La leader di un partito di opposizione ha commentato che circa sei milioni di cittadini non riescono a ricevere assistenza nel sistema pubblico, criticando le lunghe attese. Tuttavia, nelle sue dichiarazioni, non sono state avanzate proposte concrete per affrontare le criticità, e si è fatto riferimento a un presunto diritto alla cura che non trova riscontro nella Costituzione, coinvolgendo un numero limitato di persone.

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«Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono a curarsi nella sanità pubblica». Lo ha detto Elly Schlein nell’intervista di ieri al Corriere della Sera. E dopo aver giurato che, quando nel 2027 sarà eletta presidente del Consiglio, penserà lei a risolvere il problema, la segretaria del Pd si dedica al suicidio assistito. Non so se il disegno di legge patrocinato dal Partito democratico faccia parte di una qualche strategia per ridurre le liste d’attesa, sta di fatto che di proposte concrete della sinistra, per consentire a 6 milioni di italiani di curarsi con la sanità pubblica, al momento non se ne vedono. Mentre si vede benissimo che l’opposizione vuole far approvare una legge che estenda la possibilità di togliersi la vita con l’aiuto dello Stato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Macché fine vita: tagliate le liste d’attesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo #008 Sullo stesso argomento Sanità: la Camera approva la fine delle liste d’attesa infiniteLa Camera dei Deputati ha approvato una mozione destinata a ridurre drasticamente i tempi di attesa per visite mediche ed esami nel Servizio... Liste d’attesa, è polemica: "Attesa di anni per un esame""Il massiccio ricorso alla sanità privata deciso dalla presidente Proietti, senza neanche arrossire, certifica, senza appello, il fallimento politico...