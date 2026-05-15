Lupi Zabatta | Stop agli abbattimenti in Campania già superati i limiti

In una dichiarazione condivisa, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste hanno chiesto l’interruzione degli abbattimenti di lupi in Campania, sostenendo che i limiti di prelievo siano stati superati. Hanno sottolineato la necessità di un quadro normativo chiaro e coordinato tra livelli europeo, nazionale e regionale, mantenendo un atteggiamento di cautela nel definire i numeri di prelievo. Inoltre, hanno chiesto l’adozione di un Piano nazionale di gestione del predatore.

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