Lupi Zabatta | Stop agli abbattimenti in Campania già superati i limiti

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una dichiarazione condivisa, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste hanno chiesto l’interruzione degli abbattimenti di lupi in Campania, sostenendo che i limiti di prelievo siano stati superati. Hanno sottolineato la necessità di un quadro normativo chiaro e coordinato tra livelli europeo, nazionale e regionale, mantenendo un atteggiamento di cautela nel definire i numeri di prelievo. Inoltre, hanno chiesto l’adozione di un Piano nazionale di gestione del predatore.

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“Garantire un quadro normativo coerente e coordinato tra normativa europea, nazionale e regionale; mantenere un approccio improntato al principio di precauzione nella determinazione dei tassi di prelievo; procedere alla definizione di un Piano nazionale di gestione del lupo; rafforzare il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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