Lungomare Di Vittorio riaperto | traffico regolare alla vigilia della stagione turistica
Venerdì mattina, il lungomare Di Vittorio è stato riaperto al traffico, garantendo di nuovo la circolazione su tutta la strada. La riapertura avviene in prossimità dell’inizio della stagione turistica, con i primi arrivi di visitatori. La strada era stata chiusa in passato per lavori o interventi di ristrutturazione, ma ora è di nuovo accessibile a veicoli e pedoni. La riapertura segna un passo importante per la movimentazione del traffico in quella zona.
Da venerdì mattina (15 maggio) il lungomare Di Vittorio ha riaperto ufficialmente l’intera sede stradale, restituendo piena fluidità alla circolazione proprio in concomitanza con i primi arrivi della stagione turistica. Come previsto dal Piano di Salvaguardia della Balneazione (Psbo), la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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