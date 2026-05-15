Lungomare Di Vittorio riaperto | traffico regolare alla vigilia della stagione turistica

Venerdì mattina, il lungomare Di Vittorio è stato riaperto al traffico, garantendo di nuovo la circolazione su tutta la strada. La riapertura avviene in prossimità dell’inizio della stagione turistica, con i primi arrivi di visitatori. La strada era stata chiusa in passato per lavori o interventi di ristrutturazione, ma ora è di nuovo accessibile a veicoli e pedoni. La riapertura segna un passo importante per la movimentazione del traffico in quella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui