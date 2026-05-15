Lucrezia Ceccarelli e Sofia Ceci le violiniste si esibiranno in un concerto che mette insieme un programma variegato

Lucrezia Ceccarelli e Sofia Ceci, entrambe violiniste, si esibiranno in un concerto con un programma vario. I Musei Nazionali di Ferrara hanno annunciato una collaborazione con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004 dal Maestro Riccardo Muti. Sono previsti due concerti da camera, uno alla Pinacoteca Nazionale il 23 e l’altro al Museo Archeologico di Spina il 26. Entrambi gli eventi si svolgeranno in luoghi differenti della città.

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I Musei Nazionali di Ferrara annunciano una collaborazione con la prestigiosa Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata dal Maestro Riccardo Muti nel 2004, e realizzano due concerti da camera che si terranno presso la Pinacoteca Nazionale (sabato 23) e il Museo Archeologico di Spina (sabato 26. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Concerto primo maggio 2026: i cantanti che si esibiranno al ConcertoneQuali sono i cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma? L’evento come da tradizione si svolge a piazza San Giovanni in...