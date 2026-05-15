Durante le prove per la prossima puntata del Grande Fratello Vip, le gieffine hanno vissuto un momento di tensione. Lucia Ilardo ha parlato con Francesca Manzini, chiedendole scusa per alcuni atteggiamenti avuti in precedenza. Nello scambio che ne è seguito, entrambe hanno condiviso complimenti che hanno contribuito a ridurre l’atmosfera tesa. La conversazione si è svolta in modo cordiale, portando a un momento di confronto tra le due concorrenti.

La gieffina ha ammesso di essere stata un po' antipatica nei confronti dell'imitatrice, si è però giustificata dicendo che era molto nervosa. Il motivo? Perché non si sentiva a suo agio e senza volerlo se l'è presa con lei. Francesca Manzini ha accettato le sue scuse, le ha però detto che avrebbe preferito saperlo subito che era nervosa per altri motivi e non a causa sua. Inizialmente la comica aveva pensato di far posizionare Lucia Ilardo al centro durante l'esibizione, lei però ha ammesso che questo tipo di attenzione la mette in difficoltà, si sente a disagio anche quando si guarda allo specchio mentre provano. A detta sua in un ruolo così seduttivo e scenico non si rivede, le due si sono poi scambiate dei complimenti a vicenda. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lucia Ilardo si scusa con Francesca Manzini al GF Vip: lo scambio di complimenti scaccia la tensione

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