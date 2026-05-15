Lucia Ilardo chi è la mamma Tiziana | Lei è una persona fortissima ha sempre seguito il cuore

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucia Ilardo, ex volto di Temptation Island e concorrente da oltre 50 giorni del Grande Fratello Vip, si appresta a vivere un momento speciale durante la puntata di questa sera. La concorrente è già certa di arrivare in finale, ma sarà protagonista di una sorpresa che promette di essere molto toccante. Nei giorni scorsi, la madre di Lucia ha parlato di lei, descrivendola come una persona molto forte e sempre guidata dal cuore.

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Ha già un posto assicurato in finale, ma stasera Lucia Ilardo - ex volto di Temptation Island e concorrente da più di 50 giorni del Grande Fratello Vip - sarà la protagonista di una sorpresa emozionante. Dopo aver riabbracciato il papà, con il quale ha sempre avuto un rapporto altalenante, Lucia. 🔗 Leggi su Today.it

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