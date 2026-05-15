Lucia Ilardo chi è la mamma Tiziana | Lei è una persona fortissima ha sempre seguito il cuore

Lucia Ilardo, ex volto di Temptation Island e concorrente da oltre 50 giorni del Grande Fratello Vip, si appresta a vivere un momento speciale durante la puntata di questa sera. La concorrente è già certa di arrivare in finale, ma sarà protagonista di una sorpresa che promette di essere molto toccante. Nei giorni scorsi, la madre di Lucia ha parlato di lei, descrivendola come una persona molto forte e sempre guidata dal cuore.

Ha già un posto assicurato in finale, ma stasera Lucia Ilardo - ex volto di Temptation Island e concorrente da più di 50 giorni del Grande Fratello Vip - sarà la protagonista di una sorpresa emozionante. Dopo aver riabbracciato il papà, con il quale ha sempre avuto un rapporto altalenante, Lucia. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIORGIA DIMENTICA IL NOSTRO CANE LUCIO IN GIARDINO E LUI SCAPPA! SI È FATTO MALE!

Sullo stesso argomento

GF VIP, Lucia Ilardo concorrente ufficiale: lei svela chi sta frequentandoLucia Ilardo è una concorrente ufficiale del GF VIP 2026 e la conferma mette ordine tra le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, la verità su Lucia Ilardo: “Ha un problema al cuore”

#gfvip: Lucia #Ilardo è la terza finalista, sorpresa al televoto dove batte Adriana #Volpe, data per favorita. Per #Adriana è l’ennesima delusione a un passo dalla finale. Ora sfida aperta tra Renato #Biancardi e Raul Dumitras per l’ultimo posto disponibile x.com

Grande Fratello vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi escono allo scoperto, ma lei frena: Non so se sia sentimento o strategia per arrivare alla finaleLucia Ilardo e Renato Biancardi hanno instaurato un legame speciale fin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. Ma, fino ad ora, i due avevano sempre mantenuto un profilo ... ilmattino.it

GF Vip, Lucia Ilardo batte Adriana Volpe ed è la terza finalista: voti e percentuali, ora chi è in nominationLa favorita per la finale del Grande Fratello Vip 2026 era Adriana Volpe, invece è stata Lucia Ilardo a completare il podio con Antonella Elia e Alessandra ... fanpage.it

GF Vip, Alessandra Mussolini sull'antipatia di Raul verso Lucia: Incoerente, dice lui reddit