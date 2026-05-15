L' oroscopo di sabato 16 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre

Sabato 16 maggio 2026 porta un cielo variabile con alcune nuvole sparse e temperature che oscillano tra i 15 e i 22 gradi. Durante la giornata, si prevedono brevi rovesci nel primo pomeriggio, seguiti da schiarite in serata. Le condizioni meteorologiche influenzeranno le attività all'aperto, con alcune zone che potrebbero essere interessate da precipitazioni temporanee. Le previsioni indicano anche una leggera brezza proveniente da nord-est, che potrebbe accentuare la sensazione di frescura in alcuni momenti della giornata.

Buongiorno, cittadini del territorio al'ombra della Torre! Che siate a passeggio sui Lungarni o in coda per un gelato in Borgo Stretto, le stelle hanno deciso di allinearsi sopra piazza dei Miracoli per regalarvi un sabato movimentato. Mettete da parte la scaramanzia, ignorate i turisti che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Oroscopo di Sabato 09 Maggio 2026 | Weekend stupendo per te

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