L’operazione segreta dell’Onu per salvare l’archivio palestinese di Gaza e Gerusalemme | 30 milioni di documenti portati ad Amman

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione segreta delle Nazioni Unite ha portato in salvo un vasto archivio palestinese contenente circa 30 milioni di documenti, tra cui foto, atti di proprietà, certificati di nascita, matrimonio e morte. Questi materiali, conservati a Gaza e Gerusalemme, erano in pericolo dal 7 ottobre, giorno in cui si sono intensificati i conflitti nella regione. I documenti sono stati trasferiti in modo clandestino nella capitale di un paese vicino, dove sono stati messi al sicuro.

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Milioni di foto, documenti, atti di proprietà, certificati di nascita, di matrimonio e di morte. Un immenso patrimonio che dopo il 7 ottobre rischiava di svanire per sempre. E con lui la memoria della popolazione palestinese e la sua storia, dall’esodo forzato del 1948 dopo la creazione di Israele a oggi. Per salvarlo gli operatori dell’ Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, hanno organizzato una delicata e rischiosissima operazione lunga 10 mesi. Lo racconta il Guardian, che in un lungo pezzo pubblicato nell’anniversario della Nakba descrive il lavoro fatto per mettere al sicuro l’archivio della Striscia di Gaza e di Gerusalemme Est e trasferirlo ad Amman, in Giordania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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