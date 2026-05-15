Nella sede della Biennale di Venezia, all’interno del padiglione austriaco, si ripete ogni ora il suono di una campana. A generarlo è un corpo femminile nudo, sospeso a testa in giù, che si muove oscillando e colpendo un pezzo di metallo. La performance coinvolge un movimento ripetuto e il contatto diretto tra il corpo e l’oggetto metallico, creando un suono che si diffonde nello spazio espositivo. L’installazione rimane visibile e ascoltabile fino alla successiva ora stabilita.

O gni ora, nel padiglione austriaco della Biennale di Venezia, una campana suona. A produrre questo suono è un corpo femminile nudo, appeso a testa in giù, che oscilla colpendo il metallo. Un’immagine potente e disturbante: un corpo esposto e funzionale, trasformato in ingranaggio, privato di libertà e reso spettacolo. Questa è solo una delle performance dell’artista e coreografa Florentina Holzinger. L’opera più fotografata e discussa della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. L’artista austriaca Florentina Holzinger si esibisce al Padiglione austriaco intitolato “Seaworld Venice”. (Foto di Giuseppe CottiniGetty Images) Il corpo secondo Florentina Holzinger. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'opera di Florentina Holzinger è un corpo femminile nudo che oscilla e colpisce il metallo producendo il suono della campana

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NUDI IN LAGUNA PER LA BIENNALE: ARTE CONTEMPORANEA O ESPOSIZIONE DEL CORPO FEMMINILE

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