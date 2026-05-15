Durante la 79esima edizione del Festival di Cannes, il red carpet ha mostrato un look caratterizzato da abiti completamente ricoperti di piume e tessuti voluminosi, dando vita a un effetto visivo molto leggero e vaporoso. La tendenza della primavera 2026, finora ipotizzata, si è manifestata attraverso capi che sembrano fluttuare, con dettagli che richiamano l’aspetto di un look “fluffy”. La scelta di materiali e colori ha creato un’atmosfera eterea, diversa da quella delle edizioni precedenti.

La brezza della Costa Azzurra non ha mai soffiato su nulla di così etereo. Se pensavamo che la primavera 2026 avesse già dettato le sue regole in fatto di stile, il tappeto rosso della 79esima edizione del Festival di Cannes è arrivato a scompigliare ( letteralmente) le carte in tavola. La Croisette quest’anno ha parlato chiaro, consacrando il look “fluffy” e il trionfo assoluto delle piume come il diktat più cool, romantico e audace del momento. Una tendenza che, quasi in sordina, si è presa la scena, trasformando le star in creature oniriche e sofisticate, pronte a fluttuare tra i flash dei fotografi. Lizhaig Pochette con dettaglio piume da sera 60,86 EUR Acquista su Amazon Red Carpet di Cannes: l’eleganza prende il volo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Look fluflly e a tutto piume. Così Cannes 2026 ha svelato la tendenza della primavera che non sapevamo di desiderare

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