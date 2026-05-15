Il governo britannico sta sviluppando una nuova normativa che mira a contrastare le attività svolte da reti, gruppi e organizzazioni che operano per conto di Stati considerati ostili. La legge si concentrerà anche sui proxy, ovvero le strutture che agiscono come intermediari tra gli Stati e le attività sul territorio nazionale. L’obiettivo è rafforzare i controlli e le misure di sicurezza, ampliando l’azione legale oltre le attività dirette degli Stati stessi. La proposta legislativa si inserisce in un quadro di attenzione crescente alle minacce esterne.

Il Regno Unito vuole dotarsi di un nuovo strumento legislativo per colpire non soltanto le attività dirette di Stati ostili, ma anche le reti, i gruppi e le organizzazioni che operano per loro conto sul territorio britannico. È uno dei passaggi più rilevanti contenuti nel King’s Speech, il discorso con cui il governo ha presentato l’agenda legislativa della nuova sessione parlamentare. Tra i provvedimenti annunciati compare infatti il Tackling State Threats Bill, una legge pensata per affrontare “la crescente minaccia rappresentata da entità statali straniere e dai loro proxy”. La cornice è quella di un deterioramento del quadro di sicurezza interno, nel quale terrorismo, ostilità statale e intimidazione transnazionale tendono sempre più spesso a sovrapporsi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Londra prepara la stretta contro i proxy degli Stati ostili

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