A due ore e mezza dalla conclusione della stagione, Arsenal e Manchester City sono le due squadre ancora in corsa per il titolo di campione d’Inghilterra. Nelle altre competizioni europee, alcune formazioni meno attese si sono fatte notare, creando un quadro di incertezza e suspense. Le partite finali si stanno giocando in contemporanea, determinando le sorti di una delle stagioni più combattute degli ultimi anni. La lotta si sta delineando come una delle più serrate degli ultimi tempi.

A 180 minuti dalla fine, il trono d’Inghilterra è un affare tra Arsenal e Manchester City. Dietro la lotta per l’Europa vede protagoniste sorprese inaspettate. Mentre la Serie A cerca i suoi verdetti, in Inghilterra la Premier League 20252026 sta regalando un finale emozionante per i propri tifosi e non solo. La classifica della 36esima giornata ci annuncia in prima posizione l’ Arsenal con 79 punti, inseguito dal Manchester City con una breve distanza a quota 77 punti. Zona Champions League: United e Liverpool vedono il traguardo. Alle spalle delle due capoliste, la battaglia per l’Europa è entrata nella fase cruciale. Il Manchester United, con 65 punti, sembra ormai aver blindato il terzo posto confermando una stagione di altissimo livello. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Londra contro Manchester: volata finale per il trono d’Inghilterra

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ARSENE WENGER CONFESSES : ARSENAL ARE TITLE WINNER AS CITY DOESN'T STAND A CHANCE AFTER ARSENAL WIN

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