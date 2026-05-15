Alle 20.46 si è aperta la partita amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Francia, trasmessa in diretta. L'incontro si svolge senza la partecipazione di alcune giocatrici di rilievo, offrendo un'opportunità di test per l'allenatore. L'evento si svolge sotto gli occhi di un pubblico che può aggiornare la diretta online, mentre le squadre si preparano a scendere in campo in un match che durerà meno di venti minuti.

20.52 Piemonte ancora protagonista in questi incontri amichevoli: ieri si è giocato a Biella, stasera al Pala Igor di Novara. 20.49 Nel primo confronto con le francesi, tante note positive in casa Italia, a partire dalle giovani Merit Adigwe e Loveth Omoruyi. 20.46 Per Velasco la partita di stasera sarà un’altra occasione per provare alcune nuove soluzioni, senza la presenza di diverse big. 20.43 Nel primo atto, andato in scena ieri sera a Biella, l’Italia ha vinto con un netto 3-0 (25-18, 25-17, 25-14). 20.40 Mancano circa 20' all’inizio della seconda sfida amichevole delle azzurre, guidate dal CT Julio Velasco, contro le transalpine. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia femminile di pallavolo e la Francia, secondo atto della doppia sfida tra le azzurre e le francesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: meno di 20? all’inizio del match

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Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

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