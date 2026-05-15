LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard stacca tutti Pellizzari va fuori giri nel tentativo di resistere

Oggi seguile in diretta gli sviluppi della tappa del Giro d’Italia 2026, dove il leader della classifica generale ha fatto valere la sua supremazia staccando gli avversari. Durante la corsa, un ciclista ha tentato di resistere agli attacchi, ma è uscito di giri. La classifica aggiornata mostra i movimenti più recenti, con variazioni significative nelle posizioni. La corsa prosegue con i corridori impegnati nelle ultime fasi della tappa, mentre gli appassionati seguono gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.24 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.23 Domani la tappa dei Muri: 153 km da Chieti a Fermo. Potrebbe andar via la fuga, ma attenzione anche agli uomini di classifica, perché le pendenze saranno importanti. 17.21 Adesso Pellizzari non deve perdersi d’animo. L’obiettivo era e rimane il podio. Ed è ancora possibile! Vingegaard è ancora fuori portata: non si poteva pensare di vincere il Giro d’Italia. Non adesso. 17.20 La nuova classifica generale: 1 Eulálio Afonso Bahrain Victorious... 🔗 Leggi su Oasport.it

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