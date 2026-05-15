LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | scavallato il GPM di Roccaraso il gruppo tiene la fuga a tiro
Oggi si segue in diretta la tappa del Giro d’Italia 2026, con il gruppo che ha superato il GPM di Roccaraso e mantiene sotto controllo la fuga. La corsa prosegue tra salite e discese, con i corridori che si preparano alle prossime tappe. La classifica generale si aggiorna costantemente mentre il percorso si fa più impegnativo. Federico Militello vi tiene aggiornati sull’andamento della gara, con aggiornamenti in tempo reale da parte degli spettatori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.02 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 76 km della settima tappa del Giro d’Italia 2026. 15.01 Sevilla transita per primo al GPM di Roccaraso. 15.00 Manca un km al termine della salita, gli ultimi due milametri presentavano pendenze morbide. 14.59 Groenewegen, Vernon e Milan si staccano dal plotone. 14.58 Mancano 2 km al termine dell’ascesa di Roccaraso. Da qui ci saranno circa 35 km in quota, prima della discesa che porterà ai piedi del Blockhaus. 14.55 80 km alla conclusione della frazione. 14.52 Ripreso dal gruppo Jonathan Milan. 🔗 Leggi su Oasport.it
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