LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | scavallato il GPM di Roccaraso il gruppo tiene la fuga a tiro

Oggi si segue in diretta la tappa del Giro d’Italia 2026, con il gruppo che ha superato il GPM di Roccaraso e mantiene sotto controllo la fuga. La corsa prosegue tra salite e discese, con i corridori che si preparano alle prossime tappe. La classifica generale si aggiorna costantemente mentre il percorso si fa più impegnativo. Federico Militello vi tiene aggiornati sull’andamento della gara, con aggiornamenti in tempo reale da parte degli spettatori.

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