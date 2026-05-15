LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi con 5? di vantaggio Milan a caccia di punti
Oggi il Giro d’Italia 2026 prosegue con una tappa caratterizzata da un percorso prevalentemente pianeggiante, interrotto da alcuni strappi non classificati come GPM. Attualmente, cinque fuggitivi hanno un vantaggio di alcuni minuti sul gruppo principale, mentre la squadra di casa cerca di conquistare punti lungo il percorso. La corsa si conclude con una lunga salita verso Rionero Sannitico, che potrebbe essere decisiva per gli attacchi finali. La classifica generale vede ancora in testa i leader della corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.31 Questo lungo tratto prevalentemente pianeggiante, mosso solo dalla presenza di alcuni strappi non classificati come GPM, terminerà con la lunga salita verso Rionero Sannitico. 12.28 Ricordiamo i componenti della fuga del mattino: Jonathan Milan (Lidl-Trek), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL) e Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta). 12.25 Fra circa 10 km il gruppo affronterà la prima salita di giornata, verso la località di Ausonia. Si tratta di un’ascesa non classificata come GPM, ma che è lunga 5km con una pendenza media del 3%. 🔗 Leggi su Oasport.it
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