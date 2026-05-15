LIVE Darderi-Ruud 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | la pioggia diminuisce probabile ultimo rinvio prima della ripresa del match

Il match tra Darderi e Ruud all'ATP di Roma è stato temporaneamente interrotto a causa della pioggia. Attualmente, la partita è sospesa e i giocatori sono fermi sul campo, mentre le condizioni meteorologiche sembrano migliorare. Gli organizzatori hanno annunciato un possibile rinvio e, al momento, la ripresa del gioco è prevista per le 18. La situazione rimane in evoluzione e gli aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.

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