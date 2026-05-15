LIVE Darderi-Ruud 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | la pioggia diminuisce probabile ultimo rinvio prima della ripresa del match
Il match tra Darderi e Ruud all'ATP di Roma è stato temporaneamente interrotto a causa della pioggia. Attualmente, la partita è sospesa e i giocatori sono fermi sul campo, mentre le condizioni meteorologiche sembrano migliorare. Gli organizzatori hanno annunciato un possibile rinvio e, al momento, la ripresa del gioco è prevista per le 18. La situazione rimane in evoluzione e gli aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Nonostante la pioggia sia calata, gli organizzatori hanno posticipato alle 18.00 il rientro in campo. Gli addetti ai lavori si stanno occupando di togliere il telo e di asciugare il campo. 16.48 Continua la pioggia sul Foro Italico, i match in programma, tra cui quello di Darderi e Ruud, non riprenderà prima delle 17.30. 16.17 Gli organizzatori del torneo ci fanno sapere che non si riprenderà prima delle 17.00. Speriamo che questa sia l’indicazione definitiva e che non ci siano altri posticipi, ma è difficile. 16.10 Primo set davvero complesso per Darderi che sente, eccome, le fatiche delle partite precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ruud vs Darderi | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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