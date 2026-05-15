LIVE Darderi-Ruud 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | la pioggia continua nuovo orario per la ripresa del gioco
A causa della pioggia costante che si è abbattuta sul Foro Italico, i match in programma, tra cui quello tra Darderi e Ruud, sono stati sospesi e non riprenderanno prima delle 17. L’organizzazione ha comunicato un nuovo orario di ripresa del gioco, mentre i giocatori attendono di tornare in campo. La giornata di gara si svolge con tempi incerti a causa delle condizioni meteorologiche, che continuano a influenzare il programma del torneo ATP di Roma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Continua la pioggia sul Foro Italico, i match in programma, tra cui quello di Darderi e Ruud, non riprenderà prima delle 17.30. 16.17 Gli organizzatori del torneo ci fanno sapere che non si riprenderà prima delle 17.00. Speriamo che questa sia l’indicazione definitiva e che non ci siano altri posticipi, ma è difficile. 16.10 Primo set davvero complesso per Darderi che sente, eccome, le fatiche delle partite precedenti. La pioggia, si può dire, che sia venuta in soccorso dell’italo-argentino che adesso avrà la possibilità di ricaricare leggermente le batterie, ma la situazione sembra essere ugualmente tosta nonostante la lunga interruzione che ci aspetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ruud vs Darderi | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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