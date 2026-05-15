LIVE Darderi-Ruud 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | la pioggia continua nuovo orario per la ripresa del gioco

A causa della pioggia costante che si è abbattuta sul Foro Italico, i match in programma, tra cui quello tra Darderi e Ruud, sono stati sospesi e non riprenderanno prima delle 17. L’organizzazione ha comunicato un nuovo orario di ripresa del gioco, mentre i giocatori attendono di tornare in campo. La giornata di gara si svolge con tempi incerti a causa delle condizioni meteorologiche, che continuano a influenzare il programma del torneo ATP di Roma.

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