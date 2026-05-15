LIVE Darderi-Ruud 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | arriva la pioggia definito l’orario della ripresa

A causa della pioggia, il match tra Darderi e Ruud all'ATP di Roma è stato sospeso. Gli organizzatori hanno comunicato che la partita non riprenderà prima delle 17. La sfida era in corso, con il punteggio di 1-4 in favore di Ruud, quando la pioggia ha interrotto il gioco. I giocatori sono rimasti negli spogliatoi in attesa di ulteriori aggiornamenti sul ripristino delle condizioni di gioco.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17 Gli organizzatori del torneo ci fanno sapere che non si riprenderà prima delle 17.00. Speriamo che questa sia l’indicazione definitiva e che non ci siano altri posticipi, ma è difficile. 16.10 Primo set davvero complesso per Darderi che sente, eccome, le fatiche delle partite precedenti. La pioggia, si può dire, che sia venuta in soccorso dell’italo-argentino che adesso avrà la possibilità di ricaricare leggermente le batterie, ma la situazione sembra essere ugualmente tosta nonostante la lunga interruzione che ci aspetta. Ed è sulla palla del doppio break per Ruud che il gioco si interrompe per la pioggia! Si allungano i teloni, come sapevamo ci vorrà parecchio tempo prima della ripresa del gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Ruud 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: arriva la pioggia, definito l’orario della ripresa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RUUD vs DARDERI • ATP Rome 2026 SF • LIVE Tennis Watchalong Sullo stesso argomento LIVE Darderi-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna una nuova impresa per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano... LIVE Darderi-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro non vuole smettere di sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano... LIVE su Tv8 vi aspettano le due semifinali degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 15:30 Casper Ruud sfida Luciano Darderi Dalle 19:30 spazio al match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. x.com Rome ATP QF: [18] L. Darderi def. [32] R. Jodar 7-6(5), 5-7, 6-0 reddit Darderi-Ruud diretta Internazionali d'Italia: segui la semifinale. Tennis oggi LIVELuciano Darderi cerca un posto nella finalissima degli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro, reduce dalla maratona con Jodar, sconfitto al terzo set, affronta Casper Ruud nella prima delle due ... corrieredellosport.it Darderi-Ruud in diretta LIVE 1-2: l’italiano recupera il break nella semifinale di RomaLuciano Darderi gioca oggi a Roma la partita più importante della sua carriera, almeno per il momento. Il tennista italiano, numero 20 della classifica ATP, sfiderà in semifinale Casper Ruud, giocherà ... fanpage.it