LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 7-5 7-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri in semifinale col brivido!!

Sono stati definiti i risultati delle partite di doppio al Masters 1000 di Roma. Nella sfida tra le coppie BolelliVavassori e HeliovaaraPatten, i primi hanno vinto in due set con il punteggio di 7-5, 7-6. La vittoria ha permesso a Bolelli e Vavassori di accedere alla semifinale del torneo, raggiungendo questa fase per la seconda volta nella loro carriera. La diretta si è conclusa con questa conclusione, confermando il successo degli azzurri nel torneo italiano.

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Si chiude qui la DIRETTA LIVE della vittoria di Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI, che sono in semifinale al Masters 1000 di Roma per la seconda volta. Un saluto sportivo! 15:30 Adesso, HarrisonSkupski o ArevaloPavic! Laddove arrivassero i secondi citati, sarebbe la rivincita della semifinale del 2023. Ovviamente sarebbe un match veramente difficile contro i nostri carnefici nella finale del Roland Garros 2024. 15:29 Dominio azzurro fino al set e break di margine, poi un po’ di tensione e anche una palla set contro scacciata via alla grande prima del dominio iniziale nel tie break del secondo set. 15:28 Di enorme personalità la chiusura del pinerolese, dopo la rimonta da 6-1 a 6-4 nel tie-break! E andiamo, partita da vincere e gli azzurri l’hanno vinta! 6-4 Maledizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-5, 7-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale col brivido!! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-5, 7-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale!!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della vittoria di Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI, che sono in semifinale... Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-5, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in totale controllo! Doppio tie-break, doppia vittoria Bolelli e Vavassori vincono la loro seconda partita agli Internazionali d’Italia e accedono ai quarti di finale! Sfideranno la coppia numero 1 Heliovaara / Patten. x.com Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della semifinale. Sulla SuperTennis Arena la coppia italiana mette in scena un autentico classico per cercare ... oasport.it LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano le teste di serie n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 ... oasport.it