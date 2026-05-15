LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri danno sensazioni migliori ma sono sotto!

Al torneo di Roma, nel match di doppio tra le coppie BolelliVavassori e HeliovaaraPatten, il punteggio segna 3-4. Gli azzurri stanno dando buone sensazioni, rispondendo più efficacemente e dimostrando solidità da fondo campo. I rivali, invece, sembrano in difficoltà, specialmente Patten, alle prese con le caratteristiche della terra battuta molto lenta. La partita prosegue, con il punteggio ancora aperto e diversi scambi in corso.

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