LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri danno sensazioni migliori ma sono sotto!
Al torneo di Roma, nel match di doppio tra le coppie BolelliVavassori e HeliovaaraPatten, il punteggio segna 3-4. Gli azzurri stanno dando buone sensazioni, rispondendo più efficacemente e dimostrando solidità da fondo campo. I rivali, invece, sembrano in difficoltà, specialmente Patten, alle prese con le caratteristiche della terra battuta molto lenta. La partita prosegue, con il punteggio ancora aperto e diversi scambi in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici, è il doppio. BolelliVavassori sicuramente sono favoriti, rispondono di più e sanno cosa fare da fondo mentre i rivali sono pesci fuor d’acqua (specialmente Patten) in queste condizioni di terra lentissima. Purtroppo però nel doppio si gioca su due punti e qualsiasi mini passaggio a vuoto viene punito. Nel game precedente, eravamo ad esempio 15-15 e seconda. 3-4 Peccato, prima mini chance lasciata sul piatto. 40-15 E poi ovviamente la prima vincente di Heliovaara arriva, prima del game. 30-15 NOOO! Risposta sulla seconda di Bolelli che va esattamente sulla racchetta di Patten, a cui non sembrava vero. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori - Heliovaara/Patten: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Miami
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