LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziata azzurri favori dalle condizioni meteo!

Al via la partita tra la coppia italiana e gli avversari in un match di doppio maschile all’interno del torneo ATP di Roma 2026. La sfida si è aperta con un equilibrio di 1-1, dopo che i primi giochi sono stati caratterizzati da alcune variazioni di ritmo e da scambi intensi. Le condizioni meteorologiche favorevoli sembrano aver influenzato le performance di entrambi i team, che si sono affrontati con determinazione fin dai primi punti.

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