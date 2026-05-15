LIVE Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziata azzurri favori dalle condizioni meteo!

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la partita tra la coppia italiana e gli avversari in un match di doppio maschile all’interno del torneo ATP di Roma 2026. La sfida si è aperta con un equilibrio di 1-1, dopo che i primi giochi sono stati caratterizzati da alcune variazioni di ritmo e da scambi intensi. Le condizioni meteorologiche favorevoli sembrano aver influenzato le performance di entrambi i team, che si sono affrontati con determinazione fin dai primi punti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 A quindici il piemontese! 40-15 Ottima prima di Wave! 15-30 NON RISPONDE DI ROVESCIO PATTEN! Seconda 15-15 Non chiude l’appoggio di volo Bolelli, lungo il lob di Vavassori. 0-15 Sbaglia con il dritto l’inglese. 0-1 Con la prima Patten. 40-15 Prima e smash comodissimo. 30-15 Beffato Heliovaara da Vavassori! 30-0 Servizio e smash. 15-0 Prima di servizio e schiaffo al volo. Patten al servizio! 13:34 Pienone sulla Super Tennis Arena, forza ragazzi! Si può fare! Campo grigio. Lentissimo. Oggi bisogna vincere! Giocatori in campo! 13:28 Chi vince affronta verosimilmente ArevaloPavic che sfideranno SkupskiHarrison dopo la partita degli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziata, azzurri favori dalle condizioni meteo!
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