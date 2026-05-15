A L’Avana, in questi giorni, si sono verificati frequenti blackout che hanno lasciato alcune zone dell’isola senza energia elettrica. La popolazione ha organizzato proteste per denunciare l’interruzione continua dell’erogazione di corrente. Le autorità locali hanno confermato i problemi alla rete elettrica, senza tuttavia fornire una data precisa per la normalizzazione del servizio. Le manifestazioni si sono svolte in diverse aree della capitale, con cittadini che si sono riuniti per chiedere interventi rapidi.

L ’Avana, 15 mag. (askanews) – Un isola al buio, i cubani protestano all’Avana per i continui blackout alla rete elettrica. Il paese caraibico è colpito da mesi da un peggioramento delle interruzioni di corrente legate al pesante embargo e al taglio delle forniture da parte del Venezuela dopo la caduta di Maduro. Viaggio a Cuba. guarda le foto Cuba, l’isola al buio: esplode la protesta dei cubani contro i blackout infiniti. La gente ha protestato contro i blackout battendo pentole e padelle ma anche accendendo falò in strada. Il governo comunista ha dichiarato che le riserve di petrolio, inviate dalla Russia, si sono esaurite. Il ministro dell’Energia Vicente de la O Levy alla televisione di stato ha parlato di una situazione «molto tesa». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'isola è nell'oscurità, non solo metaforicamente

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