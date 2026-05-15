A marzo di quest'anno, più di 54 mila italiani hanno scelto le Maldive come meta di vacanza. La regione continua ad essere una delle destinazioni preferite per chi cerca relax e paesaggi da cartolina, con spiagge di sabbia bianca e acque turchesi che si estendono all’orizzonte. I numeri dei visitatori italiani segnano un aumento rispetto agli anni precedenti, confermando l’attrattiva di questo arcipelago. I voli e le strutture ricettive locali hanno registrato un incremento di prenotazioni e presenze nel corso del mese.

Roma, 15 maggio 2026 – Sogni una vacanza relax da favola e la prima immagine che si materializza davanti agli occhi è una spiaggia bianchissima delle Maldive con il mare di acqua cristallina che si fonde con la linea dell’orizzonte. Da tradizionale metà per le coppie in luna di miele, negli ultimi anni questo paradiso tropicale ha conquistato anche i turisti appassionati di natura sottomarina e snorkeling, diventando un laboratorio in vivo per esperti come erano le 5 vittime (la biologa genovese Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti l’unico di cui è stato recuperato il corpo, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri) morte mentre esploravano una grotta sull’atollo di Vaavu, nella zona di Alimathaa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’irresistibile fascino delle Maldive, quel paradiso tanto amato dagli italiani: a marzo oltre 54 mila visitatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L’irresistibile fascino delle edicoleMolti chioschi abbandonati o in difficoltà sono diventati spazi promozionali, e piacciono moltissimo alle aziende più creative Lunedì a Milano si è...

Leggi anche: Maldive, strage in paradiso. Morti cinque sub italiani