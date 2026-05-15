Lione-Lens domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I Gones all’ultimo passo per tornare in Champions

Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si affrontano al stadio la partita tra Lione e Lens, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il Lione, guidato dall’allenatore Fonseca, cerca di ottenere punti decisivi per riappropriarsi del terzo posto in classifica, mentre il Lens ha già conquistato la seconda posizione e non ha più obiettivi da raggiungere. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, e i convocati delle due squadre sono stati resi noti.

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