Lione-Lens domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I Gones all’ultimo passo per tornare in Champions
Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si affrontano al stadio la partita tra Lione e Lens, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il Lione, guidato dall’allenatore Fonseca, cerca di ottenere punti decisivi per riappropriarsi del terzo posto in classifica, mentre il Lens ha già conquistato la seconda posizione e non ha più obiettivi da raggiungere. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, e i convocati delle due squadre sono stati resi noti.
Si chiude il campionato di Ligue1 e il Lione di Fonseca cerca disperatamente punti per riprendersi il terzo posto contro un Lens già sicuro della piazza d’onore. I Gones si sono fatti scavalcare dai Dogues nell’ultimo turno perdendo inaspettatamente contro il Tolosa, un KO sanguinoso dopo una lunga serie di vittorie che li aveva riportati in alto. Serve vincere e sperare che la squadra di Genesio non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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