Lione-Lens domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Lione e Lens, ultima giornata del campionato di Ligue 1. Il Lione, guidato dall’allenatore Fonseca, ha bisogno di punti per tentare di agganciare il terzo posto in classifica. Il Lens, invece, è già certo del secondo posto e non ha più obiettivi da raggiungere in questa stagione. Le formazioni e le quote delle scommesse sono state già rese note, mentre i pronostici sono ancora oggetto di discussione tra gli appassionati.

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