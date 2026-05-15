Lione-Lens domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Lione e Lens, ultima giornata del campionato di Ligue 1. Il Lione, guidato dall’allenatore Fonseca, ha bisogno di punti per tentare di agganciare il terzo posto in classifica. Il Lens, invece, è già certo del secondo posto e non ha più obiettivi da raggiungere in questa stagione. Le formazioni e le quote delle scommesse sono state già rese note, mentre i pronostici sono ancora oggetto di discussione tra gli appassionati.
Si chiude il campionato di Ligue1 e il Lione di Fonseca cerca disperatamente punti per riprendersi il terzo posto contro un Lens già sicuro della piazza d’onore. I Gones si sono fatti scavalcare dai Dogues nell’ultimo turno perdendo inaspettatamente contro il Tolosa, un KO sanguinoso dopo una lunga serie di vittorie che li aveva riportati in alto. Serve vincere e sperare che la squadra di Genesio non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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