Lione-Lens domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica sera si gioca l’ultima giornata di Ligue 1, con il Lione che affronta il Lens. La partita si terrà alle 21:00 e rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre. Il Lione, guidato dall’allenatore Fonseca, cerca di ottenere punti per risalire in classifica e conquistare il terzo posto. Il Lens, già certo della seconda posizione, scende in campo senza pressioni, con l’obiettivo di concludere la stagione con un risultato positivo.

Si chiude il campionato di Ligue1 e il Lione di Fonseca cerca disperatamente punti per riprendersi il terzo posto contro un Lens già sicuro della piazza d’onore. I Gones si sono fatti scavalcare dai Dogues nell’ultimo turno perdendo inaspettatamente contro il Tolosa, un KO sanguinoso dopo una lunga serie di vittorie che li aveva riportati in alto. Serve vincere e sperare che la squadra di Genesio non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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