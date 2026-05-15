L’Inter punta su un’evoluzione continua per il futuro dopo il successo del 2025-26
Dopo aver conquistato il double nella stagione 2025-26, la squadra milanese si prepara a un nuovo percorso di crescita. La società ha annunciato piani di sviluppo che prevedono investimenti e rafforzamenti della rosa, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività. La campagna di rafforzamento del club si concentra anche sulla valorizzazione dei giovani talenti e sull’implementazione di strategie a lungo termine. Il team si mantiene concentrato sull’obiettivo di continuare a competere ai massimi livelli.
"> Inter: Una Stagione Indimenticabile con il Double. Il 13 maggio 2026, a Roma, il CEO dell’FC Internazionale Giuseppe Marotta esulta insieme alla squadra dopo aver trionfato nella finale della Coppa Italia contro la SS Lazio allo Stadio Olimpico. Con un punteggio di 2-0, l’Inter conquista il suo decimo trofeo di Coppa Italia, un traguardo che la colloca dietro solo alla Juventus nel numero totale di vittorie in questa competizione storica. Marotta ha sottolineato che il club è impegnato in un processo di ‘evoluzione, non rivoluzione’, costruendo una squadra solida su fondamenta già esistenti, con l’obiettivo di continuare a raccogliere successi nel futuro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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