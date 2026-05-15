Negli ultimi anni si parla molto di intelligenza artificiale e del suo impatto sul mondo del lavoro. La discussione si concentra spesso sulla possibilità che questa tecnologia elimini molti posti di lavoro, alimentando preoccupazioni a livello globale. Tuttavia, in alcune aree della Silicon Valley, tra aziende tecnologiche e ricercatori, si sta sviluppando una posizione diversa. Qui si sostiene che l’intelligenza artificiale potrebbe non portare alla perdita di occupazione, ma a un cambiamento nei modelli lavorativi esistenti.

Da anni il dibattito sull’ intelligenza artificiale è dominato da una domanda quasi apocalittica: quanti posti di lavoro spariranno? Ma nella parte più potente e influente della nuova economia americana sta emergendo una tesi opposta, quasi provocatoria. Non solo l’AI non distruggerà il lavoro, ma potrebbe addirittura aprire una nuova fase di espansione economica e umana. A sostenerlo è Andreessen Horowitz, meglio conosciuta come “a16z”, uno dei più importanti fondi di investimento della Silicon Valley, in un articolo dal titolo eloquente: “The AI job apocalypse is a complete fantasy”. Dietro quella frase c’è una delle convinzioni più radicate della cultura tecnologica americana: la paura che le macchine eliminino il lavoro sarebbe un errore storico che l’umanità ripete da secoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’intelligenza artificiale non distruggerà il lavoro? La Silicon Valley sfida la paura globale

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Intelligenza artificiale e mondo del lavoro: siete pronti allo tsunami

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