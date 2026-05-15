Lino Tardia - Echi mediterranei
Mercoledì 20 maggio alle 18:00 si terrà l’inaugurazione di una mostra intitolata “Echi mediterranei” presso la Galleria Angelica in Via di Sant’Agostino 11 a Roma. La rassegna espone le opere di Lino Tardia, artista scomparso il 21 novembre 2021. La mostra presenta un ampio insieme di lavori creati dal maestro durante la sua carriera. L’evento si svolge negli spazi espositivi della galleria e durerà fino a una data da definirsi.
Mercoledì 20 maggio alle ore 18:00, negli spazi espositivi della Galleria Angelica in Via di Sant’Agostino 11 a Roma, verrà inaugurata un’ampia mostra dal titolo “Echi mediterranei” dedicata al lavoro del Maestro Lino Tardia, venuto a mancare il 21 novembre 2021.L’esposizione, curata da Francesco. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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