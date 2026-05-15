L’imprenditore Astolfi guida la Csit | nuovo ruolo per Terni

Un imprenditore di Terni è stato nominato alla guida della Csit per i prossimi quattro anni. La sua nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane, e ora ricopre il ruolo di presidente dell'organizzazione. L’imprenditore ha un passato nel settore dell’imprenditoria locale e si occuperà di coordinare le attività legate alla finanza agevolata per le piccole e medie imprese. La sua esperienza si concentra principalmente su questo ambito, che sarà al centro delle sue responsabilità.

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