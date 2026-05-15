L’imprenditore Astolfi guida la Csit | nuovo ruolo per Terni
Un imprenditore di Terni è stato nominato alla guida della Csit per i prossimi quattro anni. La sua nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane, e ora ricopre il ruolo di presidente dell'organizzazione. L’imprenditore ha un passato nel settore dell’imprenditoria locale e si occuperà di coordinare le attività legate alla finanza agevolata per le piccole e medie imprese. La sua esperienza si concentra principalmente su questo ambito, che sarà al centro delle sue responsabilità.
? Domande chiave Chi è l'imprenditore ternano che guiderà la Csit nel prossimo quadriennio? Come influirà la sua esperienza sulla finanza agevolata per le PMI? Quali strategie adotterà per facilitare l'accesso ai fondi per l'innovazione 4.0? Perché la sua nomina è cruciale per il tessuto produttivo locale??? In Breve Mandato quadriennale 2026-2029 sotto la presidenza nazionale di Vittoria Carli. Esperienza pregressa di Astolfi come presidente sezione Terni tra il 2010 e il 2014. F . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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