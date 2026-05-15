Recentemente, nell’area di Rezekne, sono stati segnalati problemi legati a un impianto locale, mentre alcuni droni sono usciti dalla rotta prevista. Si sono verificati rischi nel Baltico, in prossimità delle rotte aeree e marittime della regione. Non ci sono state vittime o danni significativi, ma l’incidente ha acceso un dibattito sulla presenza e sulla sicurezza delle forze militari nella zona. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, dato il suo possibile impatto sui rapporti tra le nazioni coinvolte.

Il danno materiale è stato limitato. Il significato geopolitico, invece, è enorme. La caduta di due droni sospetti in territorio lettone il 7 maggio 2026, con un impatto presso un sito di stoccaggio petrolifero a Rezekne, ha aperto una questione che a Bruxelles e nei comandi NATO viene ormai considerata strutturale: la guerra dei droni tra Russia e Ucraina rischia di uscire dal teatro originario e di contaminare direttamente lo spazio politico-militare dell’Alleanza Atlantica. Il punto centrale non è stabilire se Kyiv abbia deliberatamente colpito territorio NATO. Al momento non esiste alcuna evidenza credibile in questo senso. Il vero nodo... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’impianto di Rezekne, i droni fuori rotta e il rischio nel Baltico: quando la guerra ucraina sfiora la NATO

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NATO FRONTLINE: Two Drones From Russia Crash in Latvia, Hitting Oil Depot | DRM News | AH1C

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