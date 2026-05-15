Lille-Auxerre domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I Dogues vogliono blindare la qualificazione alla Champions

Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si affrontano Lille e Auxerre nell'ultima giornata di Ligue 1. La partita si svolge allo stadio dei Dogues, con obiettivo di mantenere la qualificazione alla Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida. Tra i convocati figurano i giocatori scelti da entrambe le squadre, che cercano di ottenere i punti necessari in questa fase conclusiva del campionato.

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