Lille-Auxerre domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I Dogues vogliono blindare la qualificazione alla Champions

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 21:00 si affrontano Lille e Auxerre nell'ultima giornata di Ligue 1. La partita si svolge allo stadio dei Dogues, con obiettivo di mantenere la qualificazione alla Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida. Tra i convocati figurano i giocatori scelti da entrambe le squadre, che cercano di ottenere i punti necessari in questa fase conclusiva del campionato.

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Ultimo turno di Ligue1 e la lotta salvezza si incrocia con quella per la Champions nella sfida che vede il Lille impegnato in casa contro l’Auxerre.  I Dogues con il colpaccio di Monaco hanno avvicinato ancora di più il terzo posto forti anche di un’ottima differenza reti. Per la Champions di fatto basta un punto mentre per rimanere terzi e andare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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