Lille-Auxerre domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 si svolge l'ultimo turno di Ligue 1, con una partita tra Lille e Auxerre. La sfida si gioca allo stadio della squadra di casa e rappresenta l'atto conclusivo della stagione. In questa occasione, la lotta per evitare la retrocessione si scontra con quella per qualificarsi alla Champions League, poiché entrambe le squadre cercano punti fondamentali in vista delle ultime classifiche. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già comunicati.

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Ultimo turno di Ligue1 e la lotta salvezza si incrocia con quella per la Champions nella sfida che vede il Lille impegnato in casa contro l’Auxerre. I Dogues con il colpaccio di Monaco hanno avvicinato ancora di più il terzo posto forti anche di un’ottima differenza reti. Per la Champions di fatto basta un punto mentre per rimanere terzi e andare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lille-Auxerre (domenica 17 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monaco-Lille (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiA 180 minuti dalla fine la sfida tra il Monaco di Pocognoli e il Lille di Genesio è un’ultima spiaggia per i locali e un match point per gli ospiti. Lille-Auxerre (domenica 17 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/sk0183J #scommesse #pronostici x.com Sept buts, quatre cartons rouges, de la tension et un scénario hallucinant entre Lille et AuxerreMatch complètement dingue entre Lille et Auxerre ce dimanche après-midi. Après 90 minutes riches en rebondissements et en tension, Auxerre et Lille se sont quittés à 9 contre 9 et sur le score de 3-4. rtbf.be