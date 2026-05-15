Licenziamenti alla Sippic di Capri | incontro in prefettura
Nella giornata di oggi si è svolto un incontro in prefettura riguardo ai licenziamenti annunciati dalla società Sippic Spa, che prevedono il taglio di 18 posti di lavoro. Le organizzazioni sindacali avevano proclamato uno stato di agitazione in risposta alla procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda. La questione riguarda i dipendenti della sede di Capri, e la riunione ha coinvolto rappresentanti dell’ente e delle sigle sindacali per discutere della situazione.
A seguito dello stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali in relazione all'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 18 dipendenti della società Sippic Spa., operante nella distribuzione dell'energia elettrica sull'Isola di Capri, nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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