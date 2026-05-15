Licenziamenti alla Sippic di Capri | incontro in prefettura

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro in prefettura riguardo ai licenziamenti annunciati dalla società Sippic Spa, che prevedono il taglio di 18 posti di lavoro. Le organizzazioni sindacali avevano proclamato uno stato di agitazione in risposta alla procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda. La questione riguarda i dipendenti della sede di Capri, e la riunione ha coinvolto rappresentanti dell’ente e delle sigle sindacali per discutere della situazione.

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