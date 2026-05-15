Libano l’incubo a Tiro | tra i bombardamenti il rischio di sradicamento

A Tiro, nel Libano, la popolazione affronta notti segnate da bombardamenti intensi che colpiscono edifici civili lontani da obiettivi militari. I residenti cercano di trovare riparo tra le macerie e di mantenere un minimo di normalità nonostante il rischio costante di attacchi aerei e raid notturni. La situazione ha generato un senso di insicurezza e di continua tensione tra chi cerca di sopravvivere e chi si trova nel mirino di operazioni militari che sembrano ignorare i confini tra zone civili e obiettivi militari.

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