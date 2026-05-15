L’hantavirus e una lezione mancata

Da ilpost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra allarmismi, notizie non verificare e informazioni confuse, si è creato un quadro complesso attorno al focolaio di hantavirus rilevato su una nave da crociera. Le autorità sanitarie hanno confermato alcuni casi sospetti tra i passeggeri e il personale di bordo, mentre le indagini continuano per verificare le fonti di contagio e le modalità di diffusione. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica e richiesto chiarimenti sulle misure di prevenzione adottate durante le operazioni.

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Tra allarmismi, notizie non verificate e confuse, intorno al focolaio sulla nave da crociera si sono ripetuti gli stessi schemi della pandemia Il focolaio da hantavirus originato sulla nave da crociera Hondius è l’occasione per riflettere non solo su come oggi vengono gestite le epidemie, ma soprattutto su come vengono raccontate. Media e opinione pubblica hanno diffuso le notizie sui contagi con molti dei meccanismi comunicativi della pandemia da coronavirus, che pensavamo di avere superato. Tra quarantene, allarmismi, informazioni parziali e ritorno del linguaggio dell’emergenza, il caso Hondius mostra quanto c’è ancora da lavorare sul piano comunicativo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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