L’ex di Andrea Sempio e i monologhi in auto | Non sapevo Lui mai violento e il ricordo sulla rottura

Un ex di Andrea Sempio ha raccontato di non aver mai sospettato nulla riguardo a quanto accaduto, affermando di avere un buon ricordo del passato e di non aver previsto nulla di diverso. Ha spiegato di aver deciso di allontanarsi da tutta la situazione perché non voleva più averci a che fare. Nel frattempo, si parla anche di alcuni monologhi ascoltati in auto, mentre lui ha ribadito che non è mai stato violento durante la relazione.

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«Io ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con questa cosa». Sono le parole dell’ex fidanzata di Andrea Sempio, il 38enne unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, raggiunta al telefono dalla trasmissione di Rai1 Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele. Le abitudini di Sempio che la ex non conosceva. La donna ammette di aver scoperto solo dai giornali alcuni dettagli sulla vita dell’ex compagno, a partire dall’abitudine di parlare da solo in auto. «Non sapevo parlasse in macchina da solo onestamente», racconta. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Garlasco, l'ex fidanzata di Sempio: "Non sapevo tante altre cose. Ho un buon ricordo di Andrea"Una relazione durata circa tre anni al termine della quale ognuno ha preso strade diverse. La ex di Andrea Sempio: "Non è mai stato violento"Raggiunta telefonicamente da Storie Italiane su Rai1, la ex dell'indagato per il delitto di Garlasco ha raccontato del rapporto con lui: "Una persona... L'ex fidanzata di Andrea Sempio è stata sentita nel corso della nuova inchiesta e ha raccontato dettagli della relazione di tre anni con il 38enne x.com Ma con tutta questa cosa di Garlasco, Sempio e i siti di seduzione etc. Si sa se Andrea Sempio ha mai scopato? reddit Garlasco, l'ex ragazza di Andrea Sempio parla della relazione con lui: Mi raccontò che era stato indagatoL'ex ragazza di Andrea Sempio racconta la relazione con l'indagato per il delitto di Garlasco: Non volevo avere a che fare con questa questione ... virgilio.it Delitto Garlasco, parla l’ex fidanzata di Andrea Sempio: Mai violento, con me era normale. Di Chiara Poggi non parlavaIo ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con ... ilmattino.it