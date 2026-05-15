L’errore che ci sta distruggendo in ufficio e no non è il troppo lavoro

Lo stress in ufficio può derivare da diverse cause, tra cui il mobbing, l’insoddisfazione legata alla propria attività e un carico di lavoro che supera le capacità. Questi fattori spesso si sommano, creando un ambiente lavorativo difficile da gestire. Tuttavia, un errore comune che contribuisce a peggiorare la situazione non è il volume di compiti assegnati, ma un’altra dinamica. Questa problematica influisce sulla qualità del lavoro e sulla salute mentale dei dipendenti, senza che vengano immediatamente riconosciute le sue cause.

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