L’errore che ci sta distruggendo in ufficio e no non è il troppo lavoro
Lo stress in ufficio può derivare da diverse cause, tra cui il mobbing, l’insoddisfazione legata alla propria attività e un carico di lavoro che supera le capacità. Questi fattori spesso si sommano, creando un ambiente lavorativo difficile da gestire. Tuttavia, un errore comune che contribuisce a peggiorare la situazione non è il volume di compiti assegnati, ma un’altra dinamica. Questa problematica influisce sulla qualità del lavoro e sulla salute mentale dei dipendenti, senza che vengano immediatamente riconosciute le sue cause.
Lo stress lavorativo può avere molte fonti: mobbing, insoddisfazione professionale, carico di lavoro eccessivo. La causa più comune però è un’altra, almeno stando a un’ampia analisi appena pubblicata sul Journal of Vocational Behavior: 500 ricerche condotte nell’arco di oltre 60 anni parlano. 🔗 Leggi su Today.it
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