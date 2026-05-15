L’estate porta novità nel palinsesto di Rai 1, che ha annunciato il cambio di orario de L’Eredità. La trasmissione continuerà ad andare in onda anche durante la stagione calda, ma con una programmazione rivista rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, Marco Lioni si prepara a introdurre nuovi elementi nello show, annunciando possibili colpi di scena. La decisione di modificare l’orario e di mantenere lo stesso programma riflette la volontà di offrire continuità e rinnovamento nello stesso tempo.

Roma, 15 maggio 2026 – Per l’estate Rai 1 ha deciso di rimescolare completamente le carte del suo palinsesto. Tra gli applausi del pubblico in studio, il padrone di casa Marco Liorni ha fatto un importante annuncio: L’Eredità non va in vacanza, anzi. E si trasferisce nella fascia più prestigiosa della serata. Cambio di guardia e di orario dopo il TG1. Il celebre game show, vero e proprio pilastro di Rai 1, è pronto al grande salto nella fascia che segue il telegiornale. Una mossa strategica decisamente frizzante. Ma come funzionerà questo inedito switch nel palinsesto? La staffetta è presto detta. Quando Stefano De Martino saluterà il pubblico per la pausa estiva del suo seguitissimo Affari Tuoi, a prendere le redini di quello spazio orario sarà proprio Marco Liorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Eredità anche in estate, ma con nuovo orario. E Marco Lioni prepara altri colpi di scena

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